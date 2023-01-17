Пудов Сергей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти01.07.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Пудов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Сперанский Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пудова Дарья Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Богородицкая церковь, село Ухтубуж, Кологривского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пудова Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Смерть
01.07.1907 ст.
54 лет от катара желудка