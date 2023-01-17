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Пудов Сергей Григорьев

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Место рождения

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

01.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Пудов Григорий

Мать: не указана

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сперанский Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пудова Дарья Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1886 ст.

Сын: Пудов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Богородицкая церковь, село Ухтубуж, Кологривского уезда, Костромской губернии
Рождение ребёнка
1893

Сын: Жданов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пудова Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
Смерть
01.07.1907 ст.
Бровино, Ухтубужская волость, Кологривский уезд
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