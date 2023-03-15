Бузунов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Бузунов Матвей
Мать: Бузунова Наталья
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Пелагия
Мать ребёнка: Бузунова Домна
Бракосочетание
16.02.1864
Жена: Бузунова Домна
Рождение ребёнка
19.11.1865
Сын: Бузунов Филимон
Мать ребёнка: Бузунова Домна
Рождение ребёнка
27.09.1868
Сын: Бузунов Арсений
Мать ребёнка: Бузунова Домна
Рождение ребёнка
17.10.1872
Дочь: Параскева
Мать ребёнка: Бузунова Домна
Смерть
Неизвестно