Бузунов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузунов Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Бузунов Матвей

Мать: Бузунова Наталья

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Пелагия

Мать ребёнка: Бузунова Домна

Бракосочетание
16.02.1864

Жена: Бузунова Домна

Рождение ребёнка
19.11.1865

Сын: Бузунов Филимон

Мать ребёнка: Бузунова Домна

Рождение ребёнка
27.09.1868

Сын: Бузунов Арсений

Мать ребёнка: Бузунова Домна

Рождение ребёнка
17.10.1872

Дочь: Параскева

Мать ребёнка: Бузунова Домна

Смерть
Неизвестно
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