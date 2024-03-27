Валишин Сахиулла
Место рожденияд.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валишина Шамсикамар
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно