Валишин Сахиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалишин Сахиулла

Валишин Сахиулла

Место рождения

д.Иткучуково, Кара-Кипчакская волость, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валишина Шамсикамар

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.