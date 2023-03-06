Березовская Агафия Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1890
Сын: Березовский Георгий Владимиров
Отец ребёнка: Березовский Владимир Михайлов
Березовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно