Родин Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родин Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Алексей

Мать ребёнка: Титова (Акишкина) Марина Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родина Татьяна

Мать ребёнка: Титова (Акишкина) Марина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова (Акишкина) Марина Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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