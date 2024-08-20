Щукин Василий Семенович С 1826 по 1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щукин Василий Семенович

Место рождения

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

С 1826 по 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1806 по 1809 г.р.

Мать

С 1806 по 1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1826 по 1827 ст.

Отец: Щукин Семен Афанасьевич

Мать: Щукина Мария Даниловна

Студенцы, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (11 лет), что также дает 1826 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 183... Показать все
Смерть
Неизвестно

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