Щукин Василий Семенович
Место рождения
Дата рожденияС 1826 по 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
С 1826 по 1827 ст.
Отец: Щукин Семен Афанасьевич
Мать: Щукина Мария Даниловна
В исповедной ведомости 1837 года возраст указан (11 лет), что также дает 1826 год рождения (ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №11, дело №1306, стр. 84) Возраст по Ревизской сказке 183... Показать все
Смерть
Неизвестно