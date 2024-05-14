Старшинова (Конова) Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения22.04.1898 ст.
Дата смерти16.04.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1898 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.07.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
16.04.1951