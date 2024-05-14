Старшинова (Конова) Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старшинова (Конова) Пелагея Кузьминична

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.04.1898 ст.

Дата смерти

16.04.1951

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1898 ст.

Отец: Конов Кузьма Иванович

Мать: Конова (Сычова) Ольга Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
16.04.1951
Москва, город федерального значения Москва

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