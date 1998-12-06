Филонов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1895
Мать ребёнка: Филонова Ефросиния Зотиковна
село Тростянец Ахтырский уезд Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Филонова Ефросиния Зотиковна
Рождение ребёнка
04.04.1897 ст.
Дочь: Синица Мария (Маруся) Петровна
Мать ребёнка: Филонова Ефросиния Зотиковна
д. Никитовка Сумской уезд Харьковская губерния РИ
Рождение ребёнка
03.08.1900
Сын: Филонов Митрофан Петрович
Мать ребёнка: Филонова Ефросиния Зотиковна
слобода Нижняя Сыроватка, Сумской уезд Харьковская губ. РИ
Рождение ребёнка
24.08.1902
Дочь: Бондарь Наталья Петровна
Мать ребёнка: Филонова Ефросиния Зотиковна
город Ахтырка Харьковская губерния РИ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1918