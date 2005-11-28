Абрамов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1930
Дата смерти28.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1948
Дочь: Пилипейко Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Абрамова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Сын: Абрамов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Абрамова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гунбина Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Абрамова Лидия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.11.2005