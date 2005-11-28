Абрамов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Владимир Иванович

Абрамов Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1930

Дата смерти

28.11.2005

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1948

Дочь: Пилипейко Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Абрамова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Сын: Абрамов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Абрамова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гунбина Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Абрамова Лидия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.11.2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close