Демина (Козмина) Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1886
Муж: Демин Яков Павлович
Рождение ребёнка
21.08.1894
Дочь: Назарова Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Демин Яков Павлович
деревня Рождественское
Смерть
Около 1942