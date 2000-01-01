Демина (Козмина) Пелагея Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Козмина) Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1886

Муж: Демин Яков Павлович

Рождение ребёнка
21.08.1894

Дочь: Назарова Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Демин Яков Павлович

деревня Рождественское
Смерть
Около 1942
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