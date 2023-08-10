Садырина (Гаряева) Вера Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1940
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сивкова Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садырин Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садырин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.08.?
Сын: Садырин Виктор Анатольевич
Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
04.02.1961
Сын: Садырин Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.12.1975
Дочь: Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич