Садырина (Гаряева) Вера Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садырина (Гаряева) Вера Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1940

Отец: Гаряев Сидор Евстегнеевич

Мать: Гаряева Хариесса Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садырин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сивкова Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садырин Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садырин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.08.?

Сын: Садырин Виктор Анатольевич

Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
04.02.1961

Сын: Садырин Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич

Рождение ребёнка
21.12.1975

Дочь: Трапезникова (Садырина) Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Садырин Анатолий Сергеевич

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