Коровина Ненила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Коровин Михайло Федотович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Коровин Михайло Федотович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Коровин Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Коровин Михайло Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно