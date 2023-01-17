Коровина Ненила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Ненила Андреевна

Коровина Ненила Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Коровин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Коровин Михайло Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1793

Сын: Коровин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Коровин Михайло Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Коровин Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Коровин Михайло Федотович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровин Михайло Федотович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close