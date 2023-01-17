Щуклинов Константин Тимофееви
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1914
Дата смерти08.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914
Отец: Щуклинов Тимофей
Мать: Щуклинова Мария
Рождение ребёнка
31.07.1939
Дочь: Пучкасова Лилия Константиновна
Мать ребёнка: Щуклинова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
10.12.1941
Дочь: Полесчикова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Щуклинова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
10.05.1949
Дочь: Черкасова Людмила Константиновна
Мать ребёнка: Щуклинова Валентина Григорьевна
Смерть
08.05.1981