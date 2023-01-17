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Щуклинов Константин Тимофееви

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1914

Дата смерти

08.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1914

Отец: Щуклинов Тимофей

Мать: Щуклинова Мария

Рождение ребёнка
31.07.1939

Дочь: Пучкасова Лилия Константиновна

Мать ребёнка: Щуклинова Валентина Григорьевна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.12.1941

Дочь: Полесчикова Галина Константиновна

Мать ребёнка: Щуклинова Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
10.05.1949

Дочь: Черкасова Людмила Константиновна

Мать ребёнка: Щуклинова Валентина Григорьевна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
08.05.1981
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