Карп Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карп Прохоров

Место рождения

Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктиста

Мать ребёнка: Елена Матвеевна

Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варфоломей

Мать ребёнка: Елена Матвеевна

Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисим Карпов

Мать ребёнка: Елена Матвеевна

Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно
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