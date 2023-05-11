Карп Прохоров
Место рожденияЖданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктиста
Мать ребёнка: Елена Матвеевна
Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варфоломей
Мать ребёнка: Елена Матвеевна
Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисим Карпов
Мать ребёнка: Елена Матвеевна
Жданово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Смерть
Неизвестно