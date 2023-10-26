Шкуратова Александра Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкуратова Александра Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евстафьев Фадей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.10.1949

Дочь: Степачева Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Шкуратов Василий Ефимович

Шипицыно, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкуратов Николай Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкуратов Павел Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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