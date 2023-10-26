Шкуратова Александра Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евстафьев Фадей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1949
Дочь: Степачева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Шкуратов Василий Ефимович
Шипицыно, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурова Светлана Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкуратов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкуратов Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно