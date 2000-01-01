Курочкин Василий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Василий Тихонович

Курочкин Василий Тихонович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Курочкин Тихон Яковлевич

Мать: Курочкина Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Скипетров Николай Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Бехтерева Александра Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Миславская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Курочкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, с. Чегандинское 1819-1850
Смерть
1829
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close