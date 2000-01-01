Курочкин Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Скипетров Николай Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Бехтерева Александра Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Миславская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Курочкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Татьяна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник, с. Чегандинское 1819-1850
Смерть
1829