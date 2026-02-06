Де Бона Маурицио Пьетро 13.05.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Де Бона Маурицио Пьетро

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.05.1867, Дубровник

умер 20.01.1932, Mokošica

Супруги
Де Бона (Бабарович) Эрнеста10.04.1892 г.р.
Дети
Де Бона Михаэль09.10.1919 г.р.
Де Бона Эрнеста07.03.1924 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.01.1914

Жена: Де Бона (Бабарович) Эрнеста

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99F-MW68?i=70&wc=9R26-927%3A391644801%2C392419901%2C392420001&cc=2040054

Рождение ребёнка
09.10.1919

Сын: Де Бона Михаэль

Мать ребёнка: Де Бона (Бабарович) Эрнеста

Рождение ребёнка
07.03.1924

Дочь: Де Бона Эрнеста

Мать ребёнка: Де Бона (Бабарович) Эрнеста

Смерть
20.01.1932

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