Де Бона Маурицио Пьетро
мужской, родился 13.05.1867, Дубровник
умер 20.01.1932, Mokošica
Супруги
Де Бона (Бабарович) Эрнеста10.04.1892 г.р.
Дети
Де Бона Михаэль09.10.1919 г.р.
Де Бона Эрнеста07.03.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1914
Рождение ребёнка
09.10.1919
Сын: Де Бона Михаэль
Мать ребёнка: Де Бона (Бабарович) Эрнеста
Рождение ребёнка
07.03.1924
Дочь: Де Бона Эрнеста
Мать ребёнка: Де Бона (Бабарович) Эрнеста
Смерть
20.01.1932