Телицина Вероника Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телицина Вероника Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.08.2010

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2010

Отец: Телицин Андрей Фёдорович

Мать: Першина Людмила Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
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