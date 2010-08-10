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Телицина Вероника Андреевна
Телицина Вероника Андреевна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
10.08.2010
Пол
Женский
Отец
Телицин Андрей Фёдорович
1975 г.р.
Мать
Першина Людмила Викторовна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2010
Отец:
Телицин Андрей Фёдорович
Мать:
Першина Людмила Викторовна
Москва
, город федерального значения Москва
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