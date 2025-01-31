Година Федор
Место рождения
Дата рождения22.02.1903
Дата смерти?.12.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1903
Отец: Година Стефан
Мать: Варвара Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ярина Свиридоновна
Рождение ребёнка
29.05.1925
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Ярина Свиридоновна
Бракосочетание
05.11.1926
Жена: Година (Богдан) Акулина
вышла замуж в 17 лет (принудительно, не хотела за вдовца)
Рождение ребёнка
17.08.1939
Дочь: (Година) Прасковья
Мать ребёнка: Година (Богдан) Акулина
Украина
Военная служба
24.06.1941
Нежинский Рвк, Украинская Сср, Черниговская Обл., Нежинский Р-Н
Призыв на войну (ему 38 лет)
Смерть
?.12.1943
Война
Причина смерти: На войне, пропал без вести | Пропал без вести