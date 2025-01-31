Година Федор 22.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Година Федор

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Место рождения

Нежинское, Чернігівська область

Дата рождения

22.02.1903

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1903

Отец: Година Стефан

Мать: Варвара Митрофановна

Нежинское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярина Свиридоновна

Рождение ребёнка
29.05.1925

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Ярина Свиридоновна

Нежинское, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1926

Жена: Година (Богдан) Акулина

Нежинское, Чернігівська область
вышла замуж в 17 лет (принудительно, не хотела за вдовца)
Рождение ребёнка
17.08.1939

Дочь: (Година) Прасковья

Мать ребёнка: Година (Богдан) Акулина

Украина
Военная служба
24.06.1941
Нежинский Рвк, Украинская Сср, Черниговская Обл., Нежинский Р-Н
Призыв на войну (ему 38 лет)
Смерть
?.12.1943
Война
Причина смерти: На войне, пропал без вести | Пропал без вести

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