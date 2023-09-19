Ануфриев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
26.08.1953
Рождение ребёнка
01.03.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ануфриева Антонина
Смерть
Неизвестно