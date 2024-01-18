Мартын Никитович
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Никита Алексеевич
Мать: Марфа Захаровна
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево