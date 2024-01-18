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Мартын Никитович

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Никита Алексеевич

Мать: Марфа Захаровна

Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Медведево
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