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Лукин Игнат Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Лукин Степан Ильич

Мать: Лукина Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Игнатиевна

Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукин Никита Игнатиевич

Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукин Александр Игнатиевич

Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Лукин Иван Игнатиевич

Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лукин Тихон Игнатиевич

Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Авдотья Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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