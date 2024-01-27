Лукин Игнат Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Лукин Степан Ильич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Игнатиевна
Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукин Александр Игнатиевич
Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Лукина Авдотья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Авдотья Ефимовна
Смерть
Неизвестно