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Мезенцев Борис
Мезенцев Борис
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
1999
Пол
Мужской
Отец
Мезенцев Егор Егорович
1895 г.р.
Мать
(Бурховецкая) Прасковья Ивановна
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Мезенцев Егор Егорович
Мать:
Прасковья Ивановна
Смерть
1999
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