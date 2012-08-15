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Головченко Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1936

Дата смерти

14.03.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936

Отец: Белоус Константин Никифорович

Мать: Белоус Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
30.01.1957

Сын: Головченко Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Головченко Дмитрий Иванович

Казахстан, Кокчетавская обл, село Заураловка
Рождение ребёнка
09.09.1960

Дочь: Морозова Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Головченко Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головченко Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головченко Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Головченко Дмитрий Иванович

Смерть
14.03.1966
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