Головченко Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1936
Дата смерти14.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1936
Рождение ребёнка
30.01.1957
Сын: Головченко Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Головченко Дмитрий Иванович
Казахстан, Кокчетавская обл, село Заураловка
Рождение ребёнка
09.09.1960
Дочь: Морозова Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Головченко Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головченко Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Головченко Дмитрий Иванович
Смерть
14.03.1966