Мишуков Филипп Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуков Филипп Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Мишуков Иван Филиппович

Мать ребёнка: Мишуков Татьяна Мокеевна

Рождение ребёнка
12.01.1860

Сын: Мишуков Павел Филиппович

Мать ребёнка: Мишуков Татьяна Мокеевна

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишуков Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Мишуков Татьяна Мокеевна

Смерть
Неизвестно
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