Мишуков Филипп Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Мишуков Татьяна Мокеевна
Рождение ребёнка
12.01.1860
Мать ребёнка: Мишуков Татьяна Мокеевна
Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишуков Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Мишуков Татьяна Мокеевна
Смерть
Неизвестно