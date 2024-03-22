Кузнецова (Перцева) Мария Васильекна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Перцева) Мария Васильекна

Кузнецова (Перцева) Мария Васильекна

Место рождения

Березовка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.05.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Горка-Покровская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close