Малышева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Малышев Василий

Отец ребёнка: Малышев Федор

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Малышев Антон

Отец ребёнка: Малышев Федор

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Малышев Никита

Отец ребёнка: Малышев Федор

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Малышев Алексей

Отец ребёнка: Малышев Федор

Щетинино, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Анисим

Отец ребёнка: Малышев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малышев Михаил

Отец ребёнка: Малышев Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Малышев Федор

Смерть
Неизвестно
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