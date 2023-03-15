Малышева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Малышев Василий
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
1898
Сын: Малышев Антон
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
1900
Сын: Малышев Никита
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малышев Алексей
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Анисим
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малышев Михаил
Отец ребёнка: Малышев Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Малышев Федор
Смерть
Неизвестно