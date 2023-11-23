Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Розов Алексей Васильев
Розов Алексей Васильев
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Розов Василий Дмитриев
1876 г.р.
Мать
Розова Мария Александрова
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Розов Василий Дмитриев
Мать:
Розова Мария Александрова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия