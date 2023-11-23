Розов Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розов Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Розов Василий Дмитриев

Мать: Розова Мария Александрова

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