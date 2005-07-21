Диденко Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1929

Дата смерти

21.07.2005

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929

Отец: Диденко Николай Митрофанович

Мать: Диденко (колотай) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
17.12.1960

Сын: Диденко Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Диденко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диденко Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.2005
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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