Диденко Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1929
Дата смерти21.07.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1929
Рождение ребёнка
17.12.1960
Сын: Диденко Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Диденко Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диденко Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
21.07.2005
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область