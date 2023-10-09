Горбунова Ксения Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Ефтефей Павлович
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Матрена Павловна
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Степанида Павловна
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Окинфий Павлович
Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович
Бракосочетание
Неизвестно