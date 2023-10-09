Горбунова Ксения Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Ксения Радионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Федор Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иван Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Ефтефей Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Матрена Павловна

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Степанида Павловна

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Окинфий Павлович

Отец ребёнка: Горбунов Павел Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Павел Данилович

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