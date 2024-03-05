Савельева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Сын: Савельев Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Савельев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башкирова Неизвестно Георгиевна
Отец ребёнка: Савельев Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Савельев Георгий
Родился в п. Томилино Младший из братьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Савельев Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савельев Георгий
Смерть
Неизвестно
Жили в п. Томилино вместе с мужем Савельевым Георгием.