Савельева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крестьянка
Рождение ребёнка
1920

Сын: Савельев Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Савельев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башкирова Неизвестно Георгиевна

Отец ребёнка: Савельев Георгий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Савельев Георгий

Родился в п. Томилино Младший из братьев
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Савельев Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Георгий

Смерть
Неизвестно
Жили в п. Томилино вместе с мужем Савельевым Георгием.
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