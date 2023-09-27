Матрена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Семеновна

Место рождения

п. Урюпинский, Аркиинской станицы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Урюпинский, Аркиинской станицы
Рождение ребёнка
1889

Сын: Верхотуров Андриян

Отец ребёнка: Верхотуров Авил

п. Урюпинский, Аркиинской станицы
участник 1 Мировой войны, в гражданскую - формирования Г.Семенова
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Астафьева Маланья

Отец ребёнка: Верхотуров Авил

п. Урюпинский, Аркиинской станицы
Рождение ребёнка
1908

Сын: Верхотуров Никандр

Отец ребёнка: Верхотуров Авил

Кактолга, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Авил

Смерть
Неизвестно
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