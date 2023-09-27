Матрена Семеновна
Место рожденияп. Урюпинский, Аркиинской станицы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Верхотуров Андриян
Отец ребёнка: Верхотуров Авил
п. Урюпинский, Аркиинской станицы
участник 1 Мировой войны, в гражданскую - формирования Г.Семенова
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Астафьева Маланья
Отец ребёнка: Верхотуров Авил
п. Урюпинский, Аркиинской станицы
Рождение ребёнка
1908
Сын: Верхотуров Никандр
Отец ребёнка: Верхотуров Авил
Кактолга, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верхотуров Авил
Смерть
Неизвестно