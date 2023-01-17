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Пётр Миронович Жилин

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Место рождения

Курская губерния, Тимский уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: Жилина Евдокия Макаровна

Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1879

Сын: Жилин Иван Петрович

Мать ребёнка: Жилина Елена Никифоровна

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жилина Елена Никифоровна

Смерть
После 1897
Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
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