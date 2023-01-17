Пётр Миронович Жилин
Место рожденияКурская губерния, Тимский уезд
Дата рождения1859
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: Жилина Евдокия Макаровна
Курская губерния, Тимский уезд
Рождение ребёнка
1879
Сын: Жилин Иван Петрович
Мать ребёнка: Жилина Елена Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жилина Елена Никифоровна
Смерть
После 1897