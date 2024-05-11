Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мичри Юфуда (Федор)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катык Сара Ильинична
Отец ребёнка: Катык Илья Абрамович
Упоминание
Неизвестно
ГАРК - Государственный Архив Республики Крым | Ф. 241 (Таврическое и Одесское караимское духовное управление), оп. 1, д. 1457 - Метрическая книга о бракосочетаниях за 1858 г. | Херсон. 14 февраля. | И... Показать все
Бракосочетание
1858
Муж: Катык Илья Абрамович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Катык Абрам Ильич
Отец ребёнка: Катык Илья Абрамович
Рождение ребёнка
1861 или 1862
Сын: Катык Иосиф Ильич
Отец ребёнка: Катык Илья Абрамович
Смерть
Неизвестно