Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Катык (Мичри) Мильке (Эмилия) Юфудовна (Федоровна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мичри Юфуда (Федор)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катык Сара Ильинична

Отец ребёнка: Катык Илья Абрамович

Упоминание
Неизвестно
ГАРК - Государственный Архив Республики Крым | Ф. 241 (Таврическое и Одесское караимское духовное управление), оп. 1, д. 1457 - Метрическая книга о бракосочетаниях за 1858 г. | Херсон. 14 февраля. | И... Показать все
Бракосочетание
1858

Муж: Катык Илья Абрамович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Катык Абрам Ильич

Отец ребёнка: Катык Илья Абрамович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Рождение ребёнка
1861 или 1862

Сын: Катык Иосиф Ильич

Отец ребёнка: Катык Илья Абрамович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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