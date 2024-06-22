Кондратьев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1924
Дата смерти29.09.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1924
Отец: Кондратьев Григорий
Мать: Кондратьева Улита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева (Евдокимова) Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кондратьева (Евдокимова) Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.1994
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район