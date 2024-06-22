Кондратьев Александр 22.04.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1924

Дата смерти

29.09.1994

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1924

Отец: Кондратьев Григорий

Мать: Кондратьева Улита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Евдокимова) Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кондратьева (Евдокимова) Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева (Евдокимова) Зинаида

Смерть
29.09.1994
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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