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Демидов Вадим Александрович
Демидов Вадим Александрович
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Место рождения
Малышево
, Воронежский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения
07.07.1990
Пол
Мужской
Отец
Демидов Александр Владимирович
1962 г.р.
Мать
Демидова (Шлыкова) Ольга Игоревна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1990
Отец:
Демидов Александр Владимирович
Мать:
Демидова Ольга Игоревна
Малышево
, Воронежский уезд, Воронежская губерния
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