Демидов Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Вадим Александрович

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Место рождения

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

07.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1990

Отец: Демидов Александр Владимирович

Мать: Демидова Ольга Игоревна

Малышево, Воронежский уезд, Воронежская губерния
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