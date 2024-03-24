Нечаева Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева Екатерина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Нечаев Леонид Анатольевич

Отец ребёнка: Нечаев Анатолий

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Анатолий

Смерть
2001
Москва
Похороны
Неизвестно
Vagankovo Cemetery | Ваганьковское Кладбище, Moscow, Moscow, Russia
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