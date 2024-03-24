Нечаева Екатерина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Митрофан
Рождение ребёнка
1940
Сын: Нечаев Леонид Анатольевич
Отец ребёнка: Нечаев Анатолий
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нечаев Анатолий
Смерть
2001
Москва
Похороны
Неизвестно
Vagankovo Cemetery | Ваганьковское Кладбище, Moscow, Moscow, Russia