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Кукарцева Анастасия Семеновна
Кукарцева Анастасия Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.2007
Пол
Женский
Отец
Кукарцев Семен Васильевич
1979 г.р.
Мать
Кукарцева Ольга Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.2007
Отец:
Кукарцев Семен Васильевич
Мать:
Кукарцева Ольга Викторовна
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