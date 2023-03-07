Широкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1667
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1704
Дочь: Анна Нефедова
Отец ребёнка: Широков Нефед (Нефедко) Елисеев
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Широков Фрол Нефедов
Отец ребёнка: Широков Нефед (Нефедко) Елисеев
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717