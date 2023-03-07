Широкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1704

Дочь: Анна Нефедова

Отец ребёнка: Широков Нефед (Нефедко) Елисеев

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Широков Фрол Нефедов

Отец ребёнка: Широков Нефед (Нефедко) Елисеев

Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Широков Нефед (Нефедко) Елисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поч. вновь же над речкою Коксуею, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1717
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