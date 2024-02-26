Татьяна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смерти25.02.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.07.1830 ст.
Муж: Гавриил Абрамов
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.03.1832 ст.
Сын: Ипатий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
28.03.1835 ст.
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
19.10.1842 ст.
Дочь: Прасковья Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Харитон Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Абрамов
Рождение ребёнка
20.08.1851 ст.
Сын: Петр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Абрамов
Смерть
25.02.1874 ст.
От старости