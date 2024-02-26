Татьяна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна Ефимова

Татьяна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

25.02.1874 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1830 ст.

Муж: Гавриил Абрамов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.03.1832 ст.

Сын: Ипатий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.03.1835 ст.

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.10.1842 ст.

Дочь: Прасковья Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Харитон Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1851 ст.

Сын: Петр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Абрамов

Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
25.02.1874 ст.
Егорово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
От старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close