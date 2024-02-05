Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1836

Сын: Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Арефьев

село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Феодосья Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Арефьев

село Урваново
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Арефьев

Смерть
Неизвестно
село Урваново
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