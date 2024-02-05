Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.12.1836
Сын: Ефим Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Арефьев
село Урваново
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Феодосья Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Арефьев
село Урваново
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Арефьев
Смерть
Неизвестно
село Урваново