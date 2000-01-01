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Шабардина Матрона Феофановна

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Место рождения

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)

Дата рождения

Вычислено 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1749 г.р.

Мать

Вычислено 1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790 ст.

Отец: Шабардин Феофан Федотов

Мать: Хорошавина Елена Ларионовна

д. Абрамичи (-овы), Медвеженский, поч. Ильмовский (2-й), поч. Ильимовский (Орловский уезд, Адышевская волость, Коршинская волость, Салтыковское СО)
Смерть
Неизвестно
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