Марфа Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лифанов Варфоломей Леонтьевич
Отец ребёнка: Лифанов Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Лифанов Никита Леонтьевич
Отец ребёнка: Лифанов Леонтий Акимович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лифанов Константин Леонтьевич
Отец ребёнка: Лифанов Леонтий Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно