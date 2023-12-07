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Марфа Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лифанов Варфоломей Леонтьевич

Отец ребёнка: Лифанов Леонтий Акимович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лифанов Никита Леонтьевич

Отец ребёнка: Лифанов Леонтий Акимович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лифанов Константин Леонтьевич

Отец ребёнка: Лифанов Леонтий Акимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лифанов Леонтий Акимович

Смерть
Неизвестно
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