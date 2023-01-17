Дайнека Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1740
Дата смерти30.07.1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Дайнека Агафья
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Дайнека Косьма Михайлович
Мать ребёнка: Дайнека Агафья
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Дайнека Инна Михайловна
Мать ребёнка: Дайнека Агафья
Смерть
30.07.1835
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Фонд 136, опись 13, дело 119 (в электронном виде) РБУ 1835 Стр 50 (50d): крестьянин князя Радзивила, умер "от горячки" в 95 лет