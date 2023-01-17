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Дайнека Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

30.07.1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Дайнека Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дайнека Агафья

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Дайнека Косьма Михайлович

Мать ребёнка: Дайнека Агафья

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Дайнека Инна Михайловна

Мать ребёнка: Дайнека Агафья

Смерть
30.07.1835
Малое Стахово, Борисовский район, Минская область
Фонд 136, опись 13, дело 119 (в электронном виде) РБУ 1835 Стр 50 (50d): крестьянин князя Радзивила, умер "от горячки" в 95 лет
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