Шехирева Феодосия Елисеевна 1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шехирева Феодосия Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич

Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.

Дочь: (Шехирева) Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шехирев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич

Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.

Дочь: (Шехирева) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич

Смерть
После 1923

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