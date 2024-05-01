Шехирева Феодосия Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1906 ст.
Дочь: (Шехирева) Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шехирев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.1916 ст.
Дочь: (Шехирева) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шехирев Василий (2-Й) Алексеевич
Смерть
После 1923