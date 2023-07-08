Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пятницков Николай Иванович
Мать: Пятницкова Фекола
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фетисова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Фетисов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фетисов Леонид
Отец ребёнка: Фетисов Сергей
Красновка, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фетисов Сергей
Смерть
Неизвестно