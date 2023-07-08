Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фетисова (Пятницкова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятницков Николай Иванович

Мать: Пятницкова Фекола

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фетисова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Фетисов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фетисов Леонид

Отец ребёнка: Фетисов Сергей

Красновка, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фетисов Сергей

Смерть
Неизвестно
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