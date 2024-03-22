Литвинов Борис Николавевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
1858
Отец: Литвинов Николай Павлович
Мать: - Елена Стефановна
Дата рождения 1873 указана примерно. Записана со слов бабушек моим дядей в 1992 году.
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Хворост Анна Борисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья
Рождение ребёнка
1905
Сын: Литвинов Тимофей Борисович
Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Сергей Борисович
Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиния Борисовна
Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1916
Во время первой мировой войны погиб в Карпатах в 1916 году