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Литвинов Борис Николавевич

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Литвинов Николай Павлович

Мать: - Елена Стефановна

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Дата рождения 1873 указана примерно. Записана со слов бабушек моим дядей в 1992 году.
Рождение ребёнка
1880

Сын: Литвинов Иван Борисович

Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Литвинов Павел Борисович

Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Хворост Анна Борисовна

Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Литвинов Тимофей Борисович

Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Яков Борисович

Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Сергей Борисович

Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиния Борисовна

Мать ребёнка: Неизвестно Меланья или Наталья

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Меланья или Наталья

Смерть
1916
Во время первой мировой войны погиб в Карпатах в 1916 году
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