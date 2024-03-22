Миронов Серафим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Серафим Андреевич

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.09.1916

Дата смерти

22.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1916

Отец: Миронов Андрей Яковлевич

Мать: Миронова Анна Андреевна

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Вячеслав Серафимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алевтина Серафимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Серафимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Серафимовна

Мать ребёнка: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
Смерть
22.01.1991
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