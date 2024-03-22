Миронов Серафим Андреевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1916
Дата смерти22.01.1991
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1916
Отец: Миронов Андрей Яковлевич
Мать: Миронова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Вячеслав Серафимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алевтина Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Серафимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Серафимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1991