Crivello (Carr) Galena Mae
Место рожденияGALENA, KANSAS
Дата рождения28.06.1904
Дата смерти18.04.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.04.1967
SAN PABLO, CA
Похороны
Неизвестно
ROLLING HILLS MEMORIAL PARK