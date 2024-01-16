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Crivello (Carr) Galena Mae

Место рождения

GALENA, KANSAS

Дата рождения

28.06.1904

Дата смерти

18.04.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

GALENA, KANSAS
Рождение ребёнка
13.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Eisal George Alexander

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Eisal George Alexander

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Eisal George Alexander

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Eisal George Alexander

Смерть
18.04.1967
SAN PABLO, CA
Похороны
Неизвестно
ROLLING HILLS MEMORIAL PARK
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