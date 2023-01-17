(Долгих) Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долгих) Марья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Долгих Степан Андреевич

Отец ребёнка: Долгих Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Долгих Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Долгих Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Долгих Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Долгих Андрей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Андрей Яковлевич

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